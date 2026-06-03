ಏನಿದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ? ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆಯೇ?, ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುವ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಹದೊಳಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : June 3, 2026 at 9:01 AM IST
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಧುಮೇಹವು ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು, ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
ಇಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹವು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನಿದು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ?: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುವ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದಾದರೂ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಗೋಥೆನ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕ ಜಾನ್ ಎಡ್ಕ್ವಿಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಾಯಂದಿರಾಗಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಕಾಲಹರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದರೂ ಸಹ ದೇಹದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸುಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಯಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ತಳಿಶಾಸ್ತ್ರದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮಧುಮೇಹವು ಒಬ್ಬರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸುವ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹದ ರೋಗನಿರ್ಣಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಧುಮೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಯಪಡುವ ಅಥವಾ ಊಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ ನಾವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):
https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(26)00160-4/fulltext
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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