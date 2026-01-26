ಏನಿದು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್? ಇದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ
ಕೆಲವು ಜನರು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 26, 2026 at 5:39 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೂಮ್ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಯಾರಾದರೂ ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಏನಿದು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್?: ಈ ಪದವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಳವಾಗಿವೆ. ಈ ಪದವು 2020ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕ ನಿಘಂಟನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು ಜಗತ್ತನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಗೊಂದಲದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜನರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತ ಅದೇ ಚಕ್ರವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ, ಭಯಾನಕ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು 'ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಿಘಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ತಜ್ಞರು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ವಿಷದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?: ಜೈಪುರದ ಸಿಕೆ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ನರಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ, ನೀವು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆಯು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ನೀವು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ನ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎರಡು ಪದಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಡೂಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್. ಡೂಮ್ ಎಂದರೆ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಡೂಮ್ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಓದುವುದು. ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ದುಃಖ ಅಥವಾ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ, ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸುದ್ದಿ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ.
ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು?:
- ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಚಡಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರಬಹುದು.
- ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ನಿರಂತರ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೀವು ನಿದ್ರೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಒತ್ತಡ, ಇತರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಕ್ರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ತೊಂದರೆದಾಯಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಾದ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ರಿನಾಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಡೂಮ್ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಗೊಂದಲದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಮಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಮುಳುಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
