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ಏನಿದು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್'? ಇದನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯಗಳೇನು?

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೂರವಿಡುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

REDUCE DIGITAL STRESS DIGITAL STRESS RELIEF STRESS MANAGEMENT ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 17, 2026 at 4:32 PM IST

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ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂದೇಶಗಳು, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಟಿಟಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪಾರ ಮಾನಸಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತಮ್ಮ ತಕ್ಷಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅರಿವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತವಲ್ಲದ ಜೂಮ್ ಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು.

ಇವುಗಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಇದರಿಂದ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್'ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಎಂದರೇನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು, ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

REDUCE DIGITAL STRESS DIGITAL STRESS RELIEF STRESS MANAGEMENT ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಪರದೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬಳಲಿಕೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸುರಿಮಳೆ, ನಿರಂತರ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಭೆಗಳು ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವು ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ, ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶೂನ್ಯತೆಯ ಭಾವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮರೆವು, ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?: ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಯಾಸವು ಯಾವಾಗಲೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆತಂಕ, ಹತಾಶೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಭಾವನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ರಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

REDUCE DIGITAL STRESS DIGITAL STRESS RELIEF STRESS MANAGEMENT ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಿರಂತರ ಆಲಸ್ಯವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಸಹಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರದೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಉರಿಯುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಯ ಹುಡುಕಲು ಒಬ್ಬರು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ಇದು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್‌ಔಟ್ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್‌ಔಟ್ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

REDUCE DIGITAL STRESS DIGITAL STRESS RELIEF STRESS MANAGEMENT ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬರ್ನ್ಔಟ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು. ಊಟದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆತಂಕವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಂದ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವಿರಾಮ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಯೋಚಿಸಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಇದು ಈಗ ಅಗತ್ಯವೇ? ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತ ಚಿಂತನೆಯು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ: ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂವಹನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಇದು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು: ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಆಫ್ಥಾಲ್ಮಾಲಜಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪರದೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನವೀಕೃತ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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