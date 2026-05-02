ಏನಿದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಮಿಷನ್?: ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತಾ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ?

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರ್​ ಲೆವಲ್​ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಮಿಷನ್ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

HEALTHY LIFESTYLE AND DIET PLAN DIABETES CONTROL TIPS ETV BHARAT DIABETES CAMPAIGN DIABETES
ಏನಿದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಮಿಷನ್? ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 2, 2026 at 7:18 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದ ಮಧುಮೇಹ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎಂದರೆ, ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಔಷಧಗಳು, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರ್​ ಲೆವಲ್​ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಚೇತರಿಕೆಯೇ ಅಥವಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೋಗಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ರೋಗಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಿಯಮಿತ ವಾಕಿಂಗ್​ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು 'ರಿವರ್ಸಲ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು 'ರಿಮಿಷನ್' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

'ರಿಮಿಷನ್' ಎಂದರೆ ಮಧುಮೇಹವು ದೇಹದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚರ್ಚೆಯ ತಿರುಳು ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. 'ರಿಮಿಷನ್' ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಪದವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ, ಇವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೇತರಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿಯ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಸಿ ಡಿಒಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಅನೂಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ರಿಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ರೋಗದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹಿರಿಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಪ್ರೀತಮ್ ಬಿಳಿ ಎಲೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್​ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗಾಗಿ ಡಾ.ಪ್ರೀತಮ್ ಬಿಳಿಎಲೆ ಅವರು, 'ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿವರ್ಸಬಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರಿಮಿಷನ್​ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್: ಮಧುಮೇಹ ರೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದ ಡಾ.ಪ್ರೀತಮ್ ಬಿಳಿಎಲೆ ಅವರು, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಬಹುದು, ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಸಕ್ಕರೆ ಪಿಷ್ಟಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟ್ ಇರುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಫ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ, ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿಗಳು, ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬೋಹೈಟ್ರೆಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ 10ಗಂಟೆ ಸಮಸಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಲ್ಲವೇ ತರಕಾರಿ ತಿಂದರು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕರಗಿಸಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ‌ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಟ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಧಿಕವಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು‌. ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮಧುಮೇಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಸಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತುಂಬಾ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮಗೀಗ ತಿನ್ನಲು ಎಲ್ಲವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಲಗುವುದು ಕೂಡ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಆಗಿ ಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಪರಿಣಾಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಔಷಧ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಈ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಶೇಷವೇನು?: 'ಶುಗರ್ ರಿರ್ವಸೆಬಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 2025ರ ಡಿಸಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜನರು ಅಷ್ಟೊಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಬಂದು ‌10ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಅರಿವು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರ್ ಲೆವಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಪ್ರೀತಮ್ ಬಿಳಿಎಲೆ (ETV Bharat)

1871ರಲ್ಲಿ ‌ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ದೇಶದ ವೈದ್ಯರಾದ ಅಪಲೋನಿಯರ್ ಬೋಷೆ ಡಾಟ್ ಅವರು ಆಹಾರ ಕಡಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೊಡರ್ನ್ ಡಯಾಬಿಟಾಲಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಸಬಹುದು. 2016ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಮಿಷನ್ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಷನ್ ಬಳಸದೆ ಶುಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ರೆಮಿಷನ್ ಎಂದು ಹೇಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

