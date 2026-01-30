ETV Bharat / health

ಏನಿದು ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್? ರೀಲ್ಸ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?; ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Reels Scrolling Habit Mental Health Impact How to Solve Brain Rot ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್
ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : January 30, 2026 at 7:59 PM IST

'ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್' ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತಹ ಪದವಾಗಿದೆ. 'ಮನಸ್ಸಿನ ಮಂದತೆ' ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಅರ್ಥಹೀನ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಉತ್ತೇಜಕ ವಿಷಯವನ್ನು (ರೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ​) ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾನಸಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಆಕ್ಸ್‌ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು 2024ರ 'ವರ್ಷದ ಪದ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಪದವು ಮೊದಲು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದು ನಿಘಂಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯೋಚಿಸುವ, ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ರೀಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಾಹಿತಿಯ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರಿವಿನ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

Reels Scrolling Habit Mental Health Impact How to Solve Brain Rot ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್
ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ: ರೀಲ್ಸ್‌ನ 'ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ' ಸ್ವರೂಪವು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಡೋಪಮೈನ್‌ನ ತ್ವರಿತ ಉಲ್ಬಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು 'ವೇರಿಯಬಲ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೂಜಿನ ವ್ಯಸನದಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರಿಫ್ರಂಟಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 'ಶಾರ್ಟ್ ಅಟೆನ್ಶನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್' ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿಯಾದ ರೀಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಮೆನ್ಶಿಯಾ'ದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರೀಲ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಜನರು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಹಾಗೂ ಒಂಟಿತನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಮೆದುಳಿನ ಬೂದು ದ್ರವ್ಯದ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

Reels Scrolling Habit Mental Health Impact How to Solve Brain Rot ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್
ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಮರೆತುಬಿಡುವುದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಾಗ ಚಡಪಡಿಕೆ. ರೀಲ್ ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಬದಲು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದಣಿದಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? & ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್: ಬ್ರೈನ್ ರಾಟ್ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದಿನಕ್ಕೆ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆಳವಾದ ಚಿಂತನಾ ಚಟುವಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

