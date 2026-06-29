ಏನಿದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?: ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸಾಮಾನ್ಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 120/80 mmHg ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಟ್ಟವು ಮೀರಿದರೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ, ತೀವ್ರವಾದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಿದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
Published : June 29, 2026 at 3:29 PM IST
ಹೈಬಿಪಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಕಣ್ಣಿನ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಂತಹ ತೊಡಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಿದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು? ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಏನಿದು ಹೈಬಿಪಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?: 'ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು' ಎಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಏರಿಕೆಯಾಗುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಓದುವಿಕೆ 180/120 mmHg ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಮೆದುಳು, ಹೃದಯ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳು:
1. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು 'ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ತುರ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಮೆದುಳಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪಾಯವಾದರೆ, ಅದನ್ನು 'ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?:
- ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸದಿರುವುದು.
- ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.
- ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು).
- ಕೆಲವು ಇತರ ಔಷಧಗಳ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು.
- ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ.
- ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು.
ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
- ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
- ಎದೆ ನೋವು
- ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
- ಮಸುಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ (ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು)
- ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ
- ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
- ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗಲೂ ರೋಗಿಯು ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು?: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 180/120 mmHg ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಎದೆ ನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೇನು?:
- ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ (ಉಪ್ಪು) ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
- ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆಗಳು: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು, ಡಿಜಿಟಲ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಾನಿಟರ್ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಡ್ಯಾಶ್ ಡಯಟ್: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಪ್ಪುಕಲ್ಪನೆಗಳು: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಡಿ.
- ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾದವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ 180/120 ಮೀರಿದರೆ ಮತ್ತು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಬದಲು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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