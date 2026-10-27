ಏನಿದು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು? ತೀವ್ರ ತಲೆ ನೋವು, ಕೈ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟೋಕ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು 'ವಿಶ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುವಜನರು ಕುರಿತು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 27, 2026 at 7:44 PM IST
ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತುತ್ತಾದವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29ರಂದು 'ವಿಶ್ವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ದಿನ' ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Brain Stroke) ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಾಗ, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಲಕ್ವ' ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಸ್ಥಗಿತವಾದರೆ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಏನಿದು ಮದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು?: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದಾಗ, ಕೊಬ್ಬಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಶೇಖರಣೆಯಾದಾಗ ಪ್ಲೇಕ್ಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ನಾಶವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವುದರಿಂದಲೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾನಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕಾಣಿಸಬಹುದು.
ಏನಿದು ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್?: ಮಿನಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂದರೆ ಹಾನಿಯು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು:
1. ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಒಯ್ಯುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (Ischemic Stroke) ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ಲೇಕ್ ಶೇಖಣೆಯಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗುತ್ತವೆ. ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.80 ರಿಂದ 85ರಷ್ಟು ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
2.ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್: ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳವೊಂದು ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಒಡೆದು ಸುತ್ತಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (Hemorrhagic Stroke) ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೆದುಳಿನ ರಕ್ತನಾಳವು ಒಡೆದು, ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾದಾಗ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡರಿಯದಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ತಲೆನೋವಾಗಿರಬಹುದು. ವಾಕರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾಂತಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವುದು, ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನ ತಪ್ಪುವುದು, ನಿಶ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಒಳಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಹೆಮರೇಜ್ (Intracerebral Hemorrhage) ಆಗಿದೆ. ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ನಡುವಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವುದನ್ನು ಸಬ್ಅರಾಚ್ನಾಯ್ಡ್ ಹೆಮರೇಜ್ (Subarachnoid Hemorrhage) ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ: ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಖ, ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂವೇದನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ (ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ತಪ್ಪಿದಂತೆ) ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ದೇಹದ ಒಂದು ಬದಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಬಹುದು.
ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಗಶಃ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಟಿನಾಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ಅಪಧಮನಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಶಾಶ್ವತ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು, ಸಮತೋಲನ ತಪ್ಪುವುದು, ದೇಹದ ಅಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕುಂದುವುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಡೆಯಲು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಓಡಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು: ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೂ ಸಹಿಸಲಸಾಧ್ಯವಾದ ತಲೆನೋವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಿರಬಹುದು. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೊದಲ ಚಿಹ್ನೆ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಸಂಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಲವು ಜನರು ಮಿನಿ-ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು), ಇವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು FAST ನಿಯಮದಂತೆ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಮುಖದ ಒಂದು ಬದಿ ವಾಲುವುದು (F - Face Drooping): ನಗಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಮುಖದ ಒಂದು ಬದಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತದೆ.
- ಕೈಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ (A - Arm Weakness): ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಕೈ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರುತ್ತದೆ.
- ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆ (S - Speech Difficulty): ಮಾತನಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು, ಮಾತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಆಡುವ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವುದು.
- ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರಿ (T - Time to call): ಈ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ರೋಗಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು.
ಮೆದುಳಿನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು:
- ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ
- ರಕ್ತನಾಳಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಅಸಹಜತೆ
- ತಲೆಗೆ ಆದ ಗಾಯ
- ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ
- ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
- ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ
- ದೈಹಿಕ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ
- ಮೆದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ತುಂಬಾ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲ 3ರಿಂದ 4ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7409792/
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11067237/
- https://www.cdc.gov/stroke/signs-symptoms/index.html
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/stroke
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ತಗ್ಗಿಸಬಹುದೆ? ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?
- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್: ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದೇಕೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ತುಟಿಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತಿವೆಯೇ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
- ಬೊಜ್ಜು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದೇ? ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡಿ
- ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆ: ಸಂಶೋಧನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ