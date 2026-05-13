ETV Bharat / health

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ?: ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್​ಗಾಗಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬೂಸ್ಟ್​ಗಾಗಿ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

WEAK IMMUNE SYSTEM FOOD AND IMMUNE SYSTEM HOW TO BOOST IMMUNE SYSTEM IMMUNITY BOOSTING
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : May 13, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದಾಗ, ವಿವಿಧ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಬಲವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಬೂಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುವು?: ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ತಗ್ಗಿದರೆ ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

WEAK IMMUNE SYSTEM FOOD AND IMMUNE SYSTEM HOW TO BOOST IMMUNE SYSTEM IMMUNITY BOOSTING
ವಿಟಮಿನ್ ಎ (Getty Images)
  1. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವುದು: ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಹಾಗೂ ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
  2. ಗಾಯಗಳು ಮಾಯಲು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ: ಸಣ್ಣ ಗಾಯಗಳು, ಕಡಿತಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಗಾಯ ಗುಣವಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
  3. ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ದಣಿವು: ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ದಿನವಿಡೀ ದಣಿದ ಅನುಭವ, ಸೋಮಾರಿತನ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
  4. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಅತಿಸಾರ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
  5. ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  6. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕುಗಳು, ದದ್ದುಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ.
  7. ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್: ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಆಪ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಷಿನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆಯಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ನಿಯಮಿತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್‌ನಂತಹ (ದೊಣ್ಣೆಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

WEAK IMMUNE SYSTEM FOOD AND IMMUNE SYSTEM HOW TO BOOST IMMUNE SYSTEM IMMUNITY BOOSTING
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6: ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 6 ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಕಡಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ.

WEAK IMMUNE SYSTEM FOOD AND IMMUNE SYSTEM HOW TO BOOST IMMUNE SYSTEM IMMUNITY BOOSTING
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಇ: ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಟಮಿನ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು, ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳು, ಬಾದಾಮಿ, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಸತು ಮತ್ತು ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೈನ್ಸ್‌ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

WEAK IMMUNE SYSTEM FOOD AND IMMUNE SYSTEM HOW TO BOOST IMMUNE SYSTEM IMMUNITY BOOSTING
ವಿಟಮಿನ್ ಇ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಎ: ಈ ವಿಟಮಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಕೊಬ್ಬಿನ ಮೀನು (ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕೆರೆಲ್ ನಂತಹ) ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಪಾಲಕ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

WEAK IMMUNE SYSTEM FOOD AND IMMUNE SYSTEM HOW TO BOOST IMMUNE SYSTEM IMMUNITY BOOSTING
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ (Getty Images)

ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ: ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಪಡೆಯಲು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನಂತಹ ಈ ವಿಟಮಿನ್‌ನ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಹ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಕೋಶಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೋರ್ಸ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಜಪಾನೀಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ವಾಕಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ: ಏನಿದು ಹೊಸ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್?
  2. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ರೂ ತಗ್ಗದ ಬಳಕೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ? ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?
  3. ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
  4. ಕಿರಿಯರಿಂದ ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ & ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಯಾವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  5. ಹ್ಯಾಂಟವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ಭೀತಿ: ಏನಿದು? ವೈರಸ್​ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

TAGGED:

WEAK IMMUNE SYSTEM
FOOD AND IMMUNE SYSTEM
HOW TO BOOST IMMUNE SYSTEM
IMMUNITY BOOSTING
VITAMINS FOR IMMUNITY BOOSTING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.