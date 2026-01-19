ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗದ ಜತೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ? ತಡೆಯೋದು ಹೇಗೆ?
ಕೆಲವು ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 19, 2026 at 4:15 PM IST
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ರಿಗೆ ಜಾರಿರುವಾಗ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಎರಿಗ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತೇ?: ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹವು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಣಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ, ಹೈಬಿಪಿ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು?: ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಆ್ಯಂಟಿಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (ADH). ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಪದೇ ಪದೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಎರಿಕ್ ಬರ್ಗ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆ್ಯಂಟಿಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?:
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮಟ್ಟಗಳು
- ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ
- ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು
- ಹೆಚ್ಚು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕೆಫೀನ್ ಕುಡಿಯುವುದು
- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು
- ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕುಡಿಯುವುದು
ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಒತ್ತಿದಾಗ ಅವು ಟೊಳ್ಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಈ ನೀರು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಮೂತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೀರಿ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?: ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
- ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ನ ಮದ್ಯ, ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಾತ್ರಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
- ಸಿಹಿ, ಉಪ್ಪು ಆಹಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ದಿನವಿಡೀ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆವಕಾಡೊ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
- ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1 ಕೊರತೆಯು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:.
- ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯಿಂದ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇಳಿಕೆ, 6 ತಾಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಅಪಾಯ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ನಿತ್ಯ ತಪ್ಪದೆ ಇಂಥ ಸರಳ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ
- ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
- ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬೇಡ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದು ತಪ್ಪು: ಡಾ.ಸವಿತಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
- ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?