ಎಚ್ಚರಿಕೆ...!; ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?; ಫಲವತ್ತತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್: ತಜ್ಞರು ಮಾತು

ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್, ಶರ್ಟ್​ನ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

CELL PHONES AND CANCER RISK CELL PHONES SIDE EFFECTS PHONE RADIATION EFFECTS ON BODY ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 23, 2026 at 12:55 PM IST

3 Min Read
ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೆಲಸ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್‌ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಶರ್ಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್​ ಅನ್ನು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಕ್ರಿಸ್ಟಾಬೆಲ್ ಅಕಿನೋಲಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾ.ಕ್ರಿಸ್ಟಾಬೆಲ್ ಅಕಿನೋಲಾ ಅವರು ಇನಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಫಲವತ್ತತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಔಷಧ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವು, ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣವು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷದ 1,200 ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನ ಹಾಗೂ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜೇಬಿನ ಬದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇಡುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ: ಡಾ.ಕ್ರಿಸ್ಟಾಬೆಲ್ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುವಲ್ಲ. ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣ, ಶಾಖವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೋನ್‌ನ ಡೇಟಾ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್​ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು 'ಅಯಾನೀಕರಿಸದ ವಿಕಿರಣ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪಲ್‌ ಕಂಪನಿಯು ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫಲವತ್ತತೆ ಸೇರಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

  1. ವೀರ್ಯ ಎಣಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ
  2. ವೀರ್ಯ ಚಲನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  3. DNA ಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ
  4. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಗರ್ಭಪಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಮೊಬೈಲ್, ವೈ ಫೈ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಬರುವ ವಿಕಿರಣಗಳು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಅಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್‌ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  6. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕಿರಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂಡಾಣುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
  7. ಅಯಾನೀಕರಿಸದ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸುಕ್ಕುಗಳು, ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  8. ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
  9. ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶವು ದೊಡ್ಡ ದುಗ್ಧರಸ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕಿರಣವನ್ನು 'ಸಂಭವನೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೊಬೈಲ್ ವಿಕಿರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಹಾನಿ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶರ್ಟ್​ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
  • ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಲು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್, ಜಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
  • ನೀವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
  • ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
  • ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹಾಗೂ ದೇಹ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

CELL PHONES AND CANCER RISK
CELL PHONES SIDE EFFECTS
PHONE RADIATION EFFECTS ON BODY
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಿಕಿರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು
MOBILE PHONE RADIATION EFFECTS

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

