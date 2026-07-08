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ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಆಹಾರಗಳಿವು ನೋಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 0 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು What foods to give to a child What foods to give to infants Food plan for a child
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 8, 2026 at 11:58 AM IST

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ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ ಘನ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರು ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಶುವಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರೆ ಘನ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 0 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಶಿಶುಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

0 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 6ನೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಸುಕಿದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ರಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನದ ಗಂಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಚಮಚಗಳಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 0 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

0 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: 0 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಎದೆ ಹಾಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾಲುಣಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 0 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 0 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ನೀರು ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎದೆಹಾಲು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಮಾ, ಕಿವಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಅಲರ್ಜಿಗಳ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು:

  1. ನೀರು
  2. ಜೇನುತುಪ್ಪ
  3. ಹಸು ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು
  4. ಯಾವುದೇ ಘನ ಆಹಾರ
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು What foods to give to a child What foods to give to infants Food plan for a child
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

6ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳೇನು?: 6 ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಇಲ್ಲವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ತಲಾ ಅರ್ಧ ಕಪ್‌ ಮೃದುವಾದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರಿ ನೀಡಬಹುದು. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು. ಮಗುವಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅರೆ-ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಸುಕಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆವಕಾಡೊ (Avocado), ಬೇಯಿಸಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದ ಸೇಬು ಅಥವಾ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಹಿಸುಕಿದ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ನೀಡಬಹುದು. ರಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಓಟ್ಸ್ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅಕ್ಕಿಯ ಗಂಜಿ (ತೆಳುವಾದ ಅನ್ನ) ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ, ಬೇಳೆ ಸಾರು ಹಾಗೂ ಗಟ್ಟಿಯಿಲ್ಲದ ಮೊಸರು ತಿನ್ನಿಸಬಹುದು.

ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಾಗ, ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಯವಾದ ಪ್ಯೂರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು.

6ರಿಂದ 8 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಕೋಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳಿವು:

  • ಬೆಳಗ್ಗೆ: ಎದೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು
  • ಉಪಹಾರ: ಹಿಸುಕಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬೇಯಿಸಿದ ಸೇಬು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪ್ಯೂರಿ
  • ಊಟ: ಮೃದುವಾದ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
  • ಸಂಜೆ: ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಿಹಿಗೆಣಸಿನ ಇಲ್ಲವೇ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ಯೂರಿ
  • ರಾತ್ರಿ: ಎದೆ ಹಾಲು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
  • ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು What foods to give to a child What foods to give to infants Food plan for a child
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

8ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: 8 ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಭರಿತ ಘನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಮಗು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು, ಹೊಸದನ್ನು ಸವಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ, ಹಿಸುಕಿ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು:

  1. ಬೆಳಗ್ಗೆ: ಎದೆಹಾಲು ಇಲ್ಲವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು
  2. ಉಪಹಾರ: ಸೇಬು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಆವಕಾಡೊ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ಪ್ಯೂರಿ
  3. ಊಟ: ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಓಟ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮೃದುವಾಗಿರುವ ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಬೇಳೆ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಖಿಚಡಿ, ಮೊಸರು
  4. ಸಂಜೆ: ರಾಗಿ ಗಂಜಿ ಅಥವಾ ನುಣ್ಣಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ರವೆ ಹಾಗೂ ಬೇಯಿಸಿ ಹಿಸುಕಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೀಡಬಹದು,
  5. ರಾತ್ರಿ: ಎದೆಹಾಲು
  6. ದಿನಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು What foods to give to a child What foods to give to infants Food plan for a child
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

10 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು: 10 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಘನ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಗೂ 1ರಿಂದ 2 ಬಾರಿ ಲಘು ಉಪಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮೃದುವಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

  • ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೇಬು, ಪಿಯರ್ಸ್, ಸಪೋಟ ಹಾಗೂ ಬೆಣ್ಣೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಸುಕಿ ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿ ಪ್ಯೂರಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು, ಮತ್ತು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಮೃದುವಾದ ಪ್ಯೂರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡಬಹುದು.
  • ರಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಓಟ್ಸ್, ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬಾರ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಓಟ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು.
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಮೊಟ್ಟೆ, ಬೇಳೆ ಸಾರು, ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ ನೀಡಬಹುದು.
  • ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸದ ಮೊಸರು, ಮತ್ತು ಚೀಸ್ ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
  • ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದ ಮೀನು, ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
  • ಮಗುವು ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ತಿನ್ನಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು What foods to give to a child What foods to give to infants Food plan for a child
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪಾಲಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳೇನು?:

  1. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಗುವಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ.
  2. ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀಡಬಾರದು.
  3. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  4. ಯಾವುದೇ ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು, ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿ.
  5. ಮಗುವಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಡಿ.
  6. ಮಗುವಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
  7. ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟದಂತೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೃದುವಾದ ಪ್ಯೂರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ.
  8. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
  9. ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು What foods to give to a child What foods to give to infants Food plan for a child
ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಮಗುವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು
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FOOD PLAN FOR INFANTS

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