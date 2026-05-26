ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಯಾವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು?

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.

By ETV Bharat Health Team

Published : May 26, 2026 at 12:48 PM IST

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹೇಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅವರು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿದೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಹಂಬಲಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಏನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಏನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆರಂಭ. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಆಹಾರ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇತರ ಆಹಾರಗಳು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರಲಿ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ:

  • ಕಚ್ಚಾ ಇಲ್ಲವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಆಹಾರ: ಹಸಿ ಮಾಂಸ, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಸಮುದ್ರಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪರಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
  • ಪಾಶ್ಚರೀಕರಿಸದ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಹಸಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೃದುವಾದ ಚೀಸ್‌ಗಳಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 'ಲಿಸ್ಟೇರಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
  • ಪಾದರಸ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಮೀನು: ಶಾರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿಮೀನುಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾದರಸ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನು ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
  • ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯಗಳು & ತಿನಿಸುಗಳು: ಕೆಫೀನ್ (ಕಾಫಿ, ಚಹಾ) ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಡಿಯಂ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸೋಡಾಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
  • ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ತಾಯಿ-ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ:

  1. ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್: ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳು & ಬೆನ್ನುಹುರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪು (ಪಾಲಕ್ ಮುಂತಾದವು) ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ (ನಿಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಇತರೆ ಹಣ್ಣುಗಳು) ಸೇವನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
  2. ಕಬ್ಬಿಣ & ಪ್ರೋಟೀನ್: ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಬೀಜಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಂಸ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು, ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣ (ಫೆರಿಟಿನ್) ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
  3. ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಬೇಕು: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆಂಗಿನ ನೀರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್​ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಾರ್ಮಲ್​ ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ:

  • ವಿಶ್ರಾಂತಿ & ವ್ಯಾಯಾಮ: ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ವಾಕಿಂಗ್​ನಂತಹ ಹಗುರ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು: ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಬೇಡಿ. ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
  • ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು: ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?

  1. ಮೌಖಿಕ ಆರೋಗ್ಯ: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಸಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
  2. ಸಡಿಲ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ: ದೇಹಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಆರಾಮದಾಯಕ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
  3. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು: ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬದಲಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬೆನ್ನು ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ:

  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸವಪೂರ್ವ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿದ ವಿಟಮಿನ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಟೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

