ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಪಾನೀಯಗಳು ಯಾವುವು?

ಏನಾದರೂ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ತಿಳಿಯದೇ ಕೆಲವು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎದೆಯುರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಎದೆಯುರಿ ಅನಿಸಿದಾಗ ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಎದೆಯುರಿ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ What are the causes of heartburn empty stomach Don not drink coffee heartburn causes
ಎದೆಯುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 9, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆಯುರಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಎದೆಯುರಿ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು, ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು - ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪಾನೀಯಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಎದೆಯುರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎದೆಯುರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಏಕೆ?: ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯಗಳು ಕೆಳ ಅನ್ನನಾಳದ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ತೀವ್ರ ಎದೆಯುರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

  • ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಹಲವು ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣವೇ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಟೀ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
  • ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ: ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸ ಸೇರಿದಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಸವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಅನ್ನನಾಳದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ಬದಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ: ಸೋಡಾಗಳು, ಇತರ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನಿಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನಿಲ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಹಾಕುತ್ತವೆ.
  • ಪುದೀನ ಟೀ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ: ಹಲವರು ಪುದೀನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುದೀನ ಚಹಾ ಮಾತ್ರ ಎಲ್​ಇಎಸ್​ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಡಿಲತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
  • ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿ: ಮದ್ಯಪಾನವು ಎಲ್​ಇಎಸ್​ ಸ್ನಾಯುವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಎದೆಯುರಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಎದೆಯುರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವ ಪಾನೀಯಗಳು ಬೆಸ್ಟ್​:

ಎದೆಯುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಶುಂಠಿ ಟೀ: ಶುಂಠಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಟೀ ಎದೆಯುರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಟೀ: ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಟೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಹೂವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವ ಹರ್ಬಲ್ ಚಹಾದಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಚಹಾವನ್ನು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಎದೆಯುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎಳೆನೀರು: ಎಳೆನೀರಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಎಳೆನೀರಿನ ಪಿಎಚ್​ ಮೌಲ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎದೆಯುರಿಯನ್ನ ಬೇಗನೇ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರು: ಬಡೆಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಬಡೆಸೋಂಪಿನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್​ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೇ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

