ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತೆ?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
Published : May 5, 2026 at 5:55 PM IST

ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರುಚಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಚಿಪ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಪೀಸ್​ ಇಲ್ಲವೇ ಬರ್ಗರ್‌ಗಾಗಿ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತವೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಬೆಳಗಿನ ಆಯಾಸ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಸಿವಿನ ನೋವು ಹಾಗೂ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು (ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹವು), ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ದೇಹವು ದಣಿದ, ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಹಸಿವಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್​​ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್​ ಫುಡ್​ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ 'ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು' ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದೇಹದ ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೀವಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಜಂಕ್ ಫುಡ್' ಎಂದರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್, ನೂಡಲ್ಸ್, ಪರಾಠಾಗಳು, ವಡಾಗಳು, ಸಮೋಸಾಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳು ಆಗಿವೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್​ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಹಸಿವು, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ (NIH) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ದೇಹದ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನಂತರವೂ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್​ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, 'ಲೆಪ್ಟಿನ್' ಹಾಗೂ 'ಗ್ರೆಲಿನ್' ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವಾಗ ತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾದ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಮೆದುಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ: ಒಬೆಸಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2024ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವರಿಗಿಂತ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 612 ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಜಂಕ್ ಫುಡ್​ ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಗೋಡೆಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕರುಳು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಲ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ವೇಗವಾದ ಚಯಾಪಚಯ: 2026ರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೇವಲ 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸದೆ ದಿನವಿಡೀ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ: ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅರಿವಿನ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮೇಲೆ ರೀತಿ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್​ ಆಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೇಚರ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಮ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ 2025ರ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್​ ಮೆದುಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದ ನಂತರ, ಮೆದುಳು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಂಚಲತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಕಡುಬಯಕೆಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ದೇಹದ ಉರಿಯೂತ, ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ನಂತರ, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಕೀಲು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

