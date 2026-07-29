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ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ?: ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.

EARLY WARNING SIGNS BP HYPERTENSION WARNING SIGNS HIDDEN SIGNS HIGH BP ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೈಬಿಪಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 29, 2026 at 8:42 AM IST

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ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್​' ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ದೇಹವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮಗೆ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹೈಬಿಪಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ರೀಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ನಷ್ಟ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಸುಗಮ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಧೂಮಪಾನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು, ಈ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೃದಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲದಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

EARLY WARNING SIGNS BP HYPERTENSION WARNING SIGNS HIDDEN SIGNS HIGH BP ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೈಬಿಪಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಉರಿಯೂತದಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉರಿಯೂತವು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಪದರನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಕಿರಿದಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಧಾರಣ: ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಧಮನಿಗಳೊಳಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಡಿಯಂ ಸೇವನೆಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

EARLY WARNING SIGNS BP HYPERTENSION WARNING SIGNS HIDDEN SIGNS HIGH BP ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೈಬಿಪಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅಧಿಕ ತೂಕ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ: ಕ್ಲೀವ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಹೃದಯ, ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜುತನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾದ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಪಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ: ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇಹವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉಲ್ಬಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಹೃದಯವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ, ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ನಾಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

EARLY WARNING SIGNS BP HYPERTENSION WARNING SIGNS HIDDEN SIGNS HIGH BP ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೈಬಿಪಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ: ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀಡಿಂಗ್​ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ ಹಲವಾರು ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  1. ಹೃದಯಾಘಾತ
  2. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು
  3. ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ
  4. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ
  5. ದೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  6. ರಕ್ತನಾಳದ ಹಾನಿ

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆರೋಗ್ಯಕರ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರೆ.
  • ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
  • ಉಪ್ಪು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
  • ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 150 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಮ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಸಾಕಷ್ಟು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಿ.
  • ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

EARLY WARNING SIGNS BP HYPERTENSION WARNING SIGNS HIDDEN SIGNS HIGH BP ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಹೈಬಿಪಿ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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EARLY WARNING SIGNS BP
HYPERTENSION WARNING SIGNS
HIDDEN SIGNS HIGH BP
ಹೈಬಿಪಿಯಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
SILENT SIGNS OF HYPERTENSION

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