ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬದಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ?: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು, ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 25, 2026 at 4:16 PM IST
ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅರಿವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜ್ವರ, ವಾಂತಿ, ಸೀನುವಿಕೆ, ಗಾಯದ ನಂತರ ಊತ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ (ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ) ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಚೇರಿ ಗಡುವನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು, ಸಣ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒತ್ತಡವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದರಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒತ್ತಡವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೆದುಳಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೋರಾಟದ ಮೋಡ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹವು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?:
- ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರಂತರವಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ಹೃದಯ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
- ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು, ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒತ್ತಡವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ತೊಂದರೆಗಳು, ತಲೆನೋವುಗಳಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ಹೃದ್ರೋಗ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗುವುದು: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಹಾಗೂ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಅದು ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು:
- ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ, ದೇಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
- ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ಹಿಪೊಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ - ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟಾಗಬಹುದು.
- ಇದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ; ಒತ್ತಡವು ಅನಿಲ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಹಲಕ್ಷಣಗಳು (IBS) ನಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
- ಇದಲ್ಲದೇ, ಒತ್ತಡವು ವಿವಿಧ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದ್ರೋಗ ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
