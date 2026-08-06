ETV Bharat / health

ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು?; ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ!

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪದೇ ಪದೆ ತಲೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತಜ್ಞರ ಮಾತಾಗಿದೆ.

HEADACHE TRIGGERS COMMON HEADACHE TRIGGERS HABITS THAT TRIGGER HEADACHES ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು
ತಲೆನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 6, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೌಮ್ಯವಾದ ತಲೆನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೋವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಆವರ್ತನಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತಲೆನೋವು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇತರ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸೌಮ್ಯ ತಲೆನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಲೆನೋವಿನ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.

ಊಟ ಬಿಡುವುದು: ಊಟ ಬಿಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಅನಿಯಮಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ತಲೆನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ ಮೆದುಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ತಲೆಬುರುಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದು ತನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

HEADACHE TRIGGERS COMMON HEADACHE TRIGGERS HABITS THAT TRIGGER HEADACHES ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು
ತಲೆನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ತಲೆನೋವು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರ ಅಗಿಯುವುದು ಸಹ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅನುಚಿತ ದಿಂಬನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭುಜದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ, ದೂರದರ್ಶನ ನೋಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ: ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಹೆಲ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಳಕೆಯು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ರೀತಿಯ ತಲೆನೋವುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಿತ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 20-20-20 ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

HEADACHE TRIGGERS COMMON HEADACHE TRIGGERS HABITS THAT TRIGGER HEADACHES ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು
ತಲೆನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಹದ ಭಂಗಿ: ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯು ತಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ, ದವಡೆ, ಮೇಲಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಜ್ಞರ ಮಾತು. ಕಳಪೆ ಭಂಗಿಯು ನಿಜಕ್ಕೂ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗಮನಿಸಿದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ: ಮಧ್ಯಮ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯು ತಲೆನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅದರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಿತವಾಗಿ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.

ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು: ಅಸಮರ್ಪಕ ಜಲಸಂಚಯನ ಇಲ್ಲವೇ ಅತಿಯಾದ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವಿನ ಆವರ್ತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಲೆನೋವು ಮುಂದುವರಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

HEADACHE TRIGGERS COMMON HEADACHE TRIGGERS HABITS THAT TRIGGER HEADACHES ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು
ತಲೆನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಲು ಸಲಹೆ: ತಲೆನೋವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಜ್ವರ, ಆಲಸ್ಯ, ಗೊಂದಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಸೆಳೆತ ಇಲ್ಲವೇ ತಲೆಗೆ ಗಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ತೀವ್ರಗೊಂಡಾಗ ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಆಯಾಸ, ಮರೆವು, ನರಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-12 ಕೊರತೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ? ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
  2. ಹಾಲು ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?; ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆಯೇ?
  3. ವಿಶ್ವ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದಿನ 2026: ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
  4. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೈರಸ್ ಶೇ.64ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ- WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ವೈರಸ್​ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
  5. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾರಣಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?

TAGGED:

HEADACHE TRIGGERS
COMMON HEADACHE TRIGGERS
HABITS THAT TRIGGER HEADACHES
ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು
HABITS CAUSING HEADACHES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.