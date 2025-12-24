ETV Bharat / health

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ: ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕ್ರಮೇಣ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯ, ನರಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಕ್ಷಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ವೇಳೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಅಪೊಲೊ ಮೆಡಿಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಡಾ.ಮಾಯಾಂಕ್ ಸೋಮಾನಿ ಅವರು, ಮಧುಮೇಹ ನೆಫ್ರೋಪತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದ್ರವದ ಧಾರಣವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ರವವು ಪಾದಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಫೋಮಿ ಮೂತ್ರ: ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೊರೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೊರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೂತ್ರವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಗಾಢ ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ, ಕಡಿಮೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ: ನೀವು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ ಮಧುಮೇಹ ನೆಫ್ರೋಪತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
  • ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೂ ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಕಿಡ್ನಿಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ದ್ರವಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಮಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ನಿರಂತರ ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ.
  • ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಸಮತೋಲನವು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟವು ಮಧುಮೇಹ ನೆಫ್ರೋಪತಿಯ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
  • ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವು ವಾಕರಿಕೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹವು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಮೂತ್ರದ ಅಲ್ಬುಮಿನ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಅನುಪಾತವು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇಜಿಎಸ್​ಆರ್​ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಶೋಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಧುಮೇಹದ ರೋಗಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಕಿಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಿತ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

