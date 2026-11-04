ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯ? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಎಂಬುದು ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು ಆಗಿದ್ದು, ನೀರಿನಂತಹ ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸೆಳೆತ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
Published : November 4, 2026 at 7:01 PM IST
ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಎಂಬುದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕರುಳಿನ ಸೋಂಕು. ಇದನ್ನು 'ಸ್ಟೊಮಕ್ ಫ್ಲೂ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹಾಗೂ ಸೆಳೆತದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೊರೋವೈರಸ್, ರೋಟಾವೈರಸ್ನಂತಹ ವೈರಸ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಹಿತೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಾಹಾರ ಸೇವನೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ತಾನಾಗಿಯೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಯಿಲೆಯ ತೀವ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟೊಮಕ್ ಫ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬೈನ ಸೈಫೀ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಚೇತನ್ ಕಲಾಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ, ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ: ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಭೇದಿ, ವಾಂತಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಳಗೆ ಕುಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬಾರದಿರುವುದು, ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ, ಅತಿಯಾದ ಸುಸ್ತು, ನಿಶಕ್ತಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ಲೋಳೆಯ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರುವುದು ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಕರುಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರವು 48ರಿಂದ 72 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು.
ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದ್ರವಾಹಾರವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವಾಂತಿ ನಿಂತ ನಂತರವೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶವು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದು ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮವು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಮೂತ್ರವು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಮಾಲೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?: ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 'ಓಆರ್ಎಸ್' ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಕಾಮಾಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ವೈರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರೈಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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