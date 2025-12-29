ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಾದರೆ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಕೆಲವು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯಂತಹ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ನಂತರ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪತಿ ರಾಜು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ನಾಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಡಿಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೈಬಣ್ಣವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಾಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು, ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂಗೈ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿದಂತಹ ಅನುಭವ: ನಿಮಗೆ ಅಂಗೈ ಹಾಗೂ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಅಂಗೈ, ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವವಾದರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾರೆಸ್ಟೇಷಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾಗ ಈ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಡಿಗೆ, ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ನಡಿಗೆಯ ಅಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ದೇಹವು ನಮಗೆ ನೀಡುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿನ ಮಾಂಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಗರ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12ನಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುವ ಲಾಭಗಳು: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ, ನರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ಎ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12 ಸಹ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
