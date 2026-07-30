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ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾರಣಗಳು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು.

NOCTURIA SYMPTOMS Diabetes Kidney related problems ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 30, 2026 at 11:21 AM IST

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ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಲು ಏಳುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ, ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗುವುದು, ದೇಹವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು, ಪದೇ ಪದೇ ಏಳುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಾರದಿರುವುದು, ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತು, ತಲೆನೋವು ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೋಪ ಅಥವಾ ಬೇಸರವಾಗುವುದು, ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಅಥವಾ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗಾಢವಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ತೀವ್ರ ವಾಸನೆ ಇರುವುದು. ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿಯಾಗದ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

NOCTURIA SYMPTOMS Diabetes Kidney related problems ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲು ರಾತ್ರಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಬಾತ್​​​ರೂಮ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಮಧುಮೇಹ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ದೇಹವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಸಿವು ಆಗುವುದು, ಆಯಾಸ ಇಲ್ಲವೇ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ನಷ್ಟದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

NOCTURIA SYMPTOMS Diabetes Kidney related problems ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅತಿ ಸಕ್ರಿಯ ಮೂತ್ರಕೋಶ: ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ತೀವ್ರವಾದ ಹಠಾತ್ ಹಾಗೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ, ನರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಬೊಜ್ಜು, ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯುಟಿಐ: ಯುಟಿಐ (ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು) ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸೋಂಕು, ಇದು ಮೂತ್ರನಾಳದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ, ನೋವು, ಬಲವಾದ ವಾಸನೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ಮೂತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಸೋಂಕು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

NOCTURIA SYMPTOMS Diabetes Kidney related problems ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ದೇಹದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಆವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಪಾದಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಆಯಾಸ, ಹಸಿವಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ & ಔಷಧಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಔಷಧಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲವೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಾತ್​ರೂಮ್​​ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

NOCTURIA SYMPTOMS Diabetes Kidney related problems ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ:

  1. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು
  2. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇಲ್ಲವೇ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ
  3. ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ
  4. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಾಣಿಸುವುದು
  5. ಜ್ವರದೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾಣಿಸುವುದು
  6. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬರುವುದು

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

NOCTURIA SYMPTOMS
DIABETES
KIDNEY RELATED PROBLEMS
ನೋಕ್ಟುರಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ
CAUSES OF NOCTURIA

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