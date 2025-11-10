ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವು ನೋಡಿ, ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 7:02 PM IST
ಅನೇಕರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಹೃದಯಾಘಾತದಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಚಯಾಪಚಯ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ಯಕೃತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಿವರ್ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎಂದರೇನು? ಈ ರೋಗಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಏನಿದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್?: ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಎಂದರೆ ಯಕೃತ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವುದು. ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಅದರ ಕಾರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ತೋಳುಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು ಸಹ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಅಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ, ಯಕೃತ್ತು ಊತ, ಅಸಹನೀಯ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ತೋಳುಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಗೊತ್ತೇ?: ಕೊಬ್ಬಿನ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೊಜ್ಜು, ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಇರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಇಲ್ಲವೇ ವಾಕರಿಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅಥವಾ ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಾಗ ರಕ್ತ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ದದ್ದುಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂತ್ರವು ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಯಕೃತ್ತಿನ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೋಚಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾಗೂ ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೊಜ್ಜು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://www.nhs.uk/conditions/non-alcoholic-fatty-liver-disease/
- https://liverfoundation.org/about-your-liver/how-liver-diseases-progress/
- https://www.nhs.uk/conditions/liver-disease/
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.