ಮಧುಮೇಹದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳೇನು? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? ವೈದ್ಯರು ಹೀಗಂತಾರೆ
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳೇನು? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : May 2, 2026 at 3:02 PM IST
ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲವೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೇನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ವಾಸಿಯಾಗದ ಗಾಯಗಳು, ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಬೆರಳುಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳ ಅಂಗಚ್ಛೇದನದಂತಹ ತೀವ್ರ ತೊಡಕುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾರಕವೂ ಆಗಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಎ. ಅಶ್ವಿನಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಧುಮೇಹದ ಸುತ್ತಲಿನ ಇರುವ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ, 'ನಮಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ನಾನು ಸಕ್ರಿಯನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಇತರರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಧುಮೇಹವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? 'ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖರವಾಗಿದೆ? ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಏಕೆ? ಜನರು ಮಧುಮೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವ ಅಥವಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಗಾಯಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸದ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ 'ನನಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಏಕೆ ಬರಬಹುದು?' ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಮಧುಮೇಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಕು, ತಕ್ಷಣವೇ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ರೋಗವಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು.
ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆಯೇ? ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 30ರಿಂದ 40 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹವೂ ಇದೆ. ತೆಳ್ಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ತೆಳ್ಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅದು ತಗುಲಿದರೆ, ಅದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಮಧುಮೇಹ ಯಾರಿಗೇ ಬಂದರೂ ಅದು ತೆಳ್ಳಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ತೂಕವಿರಲಿ - ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಾಕಿಂಗ್, ಆಹಾರದ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದೇ? ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. ಇವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಲು ಔಷಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
'ನನಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದೆ, ಆದರೂ ನಾನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?' ಇಂತಹ ಮನೋಭಾವವು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಧುಮೇಹವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 'ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನೂ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸುಳ್ಳು, ಇದು ಕೇವಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೇ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಊಹೆ, ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಸೇವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೇ & ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಪೇರಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಪೋಟಾ, ಮಾವು ಹಾಗೂ ಸೇಬುಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಪೇರಲಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸವನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಖಾರವಾದ ಆಹಾರಗಳು, ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದೇ? ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಮೆಟ್ಫಾರ್ಮಿನ್ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಔಷಧಿಗಳು ಒದಗಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಂತಹ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀವಿತಾವಧಿವರೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕೇ? ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದಾಗ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ, ಇದಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂತರ ಮೌಖಿಕ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ವೃತ್ತಿಪರ ತೀರ್ಪು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ತ, ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು 180 mg/dL ಮೀರುವವರೆಗೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು 200 mg/dL ತಲುಪಿದರೂ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು? ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಪ್ಪಿದ ದಿನಗಳನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಂಜೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯವೆಂದು ನೋಡಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವು ಅಕಾಲಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಧುಮೇಹವಿರುವುದು ತಿಳಿದರೆ ಅನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೇ? ಮಧುಮೇಹ ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಸೋರ್ಗಮ್ ಆಧಾರಿತ ಊಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋಳ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ ಅಥವಾ ಜೋಳದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೀರಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
