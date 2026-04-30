ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯವೇನು? ದೇಸಿ & ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೇಂಜರ್?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು? ಈ ಕುರಿತು ವೀರೇಂದ್ರ ಥಿಂಡ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 9:01 AM IST
ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ವೃತ್ತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಜನರು ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯದ ರುಚಿ ಕಹಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯವು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಇದರ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಇದು ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ತುಂಬಾ ಮಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಟೈಪ್-1 ಮತ್ತು ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇದು ಬರಬಹುದು. ಎರಡನೇ ವಿಧದ ಮಧುಮೇಹವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
-ಡಾ. ಗೌರವ್ ಸಚದೇವ, ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ
ಮಧುಮೇಹದ ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಗೌರವ್ ಸಚದೇವ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಮದ್ಯವು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 'ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ ಅಪಾಯವಿರಬಹುದು. ಇದು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪೊಗ್ಲಿಸಿಮಿಯಾ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪುರುಷರು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ 30 ಮಿಲಿ ವರೆಗೆ 2 ಪೆಗ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ 30 ರಿಂದ 45 ಮಿಲಿ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಪೆಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಗೌರವ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೇಸಿ ಮದ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ಮದ್ಯವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮದ್ಯವು ಸಂಸ್ಕರಿಸದಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ.
ದೇಸಿ ಮದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ದೇಸಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ದೇಸಿ ಮದ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವೈನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕಾಚ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
-ಡಾ. ಗೌರವ್ ಸಚ್ದೇವ, ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ
ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?:
2023ರಲ್ಲಿ ICMR ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 10.1 ಕೋಟಿ, ಇದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.11.4ರಷ್ಟು. ಅಂದರೆ, 100 ಜನರಿದ್ದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11 ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಇತರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಧುಮೇಹ ಒಕ್ಕೂಟ 2021ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 79 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ 74.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 101 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 136 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮಧುಮೇಹ ಪೂರ್ವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಮಧುಮೇಹವಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಬಳಿಕ ಮಧುಮೇಹವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. 2024 ಹಾಗೂ 2025ರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2019 ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ದರವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಸುಮಾರು 19.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದರರ್ಥ 100ರಲ್ಲಿ 19 ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶೀಯ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?: ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಸಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ 22ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನಂತರ ತೆಲಂಗಾಣ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ತ್ರಿಪುರ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಸಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಅಸ್ಸಾಂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ: ಹೃದಯ ರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ.ಸ್ವಾತಿ ಖುರಾನಾ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಸರಾಸರಿ ತಲಾ ಮಾಸಿಕ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಸುಮಾರು 40 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಜನರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 4.5 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 8 ಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ.
ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು: ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಂಗವಾದ ಮೇದೋಜ್ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
