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ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಕೆರೆದು ತಿನ್ನಲು ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳೇನು? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಷ್ಟೇ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರೂ ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಕೆರೆದು ತಿನ್ನುತ್ತವೆಯೇ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳೇನು? ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

PREVENT CHILDREN FROM EATING LIME some simple preventive measures ಸುಣ್ಣ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳೇನು How to prevent lime eating
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 11, 2026 at 12:05 PM IST

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ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಗೋಡೆಗಳು, ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಇತರ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗಳಿಂದ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಕೆರೆದು ತಿನ್ನಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನಿರಂತರ ಹಂಬಲವು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುಂತಹ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ.

ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಬಾರದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ, ಕಾಗದ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣದಂತಹ ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

PREVENT CHILDREN FROM EATING LIME some simple preventive measures ಸುಣ್ಣ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳೇನು How to prevent lime eating
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳು ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪೋಷಕರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮಕ್ಕಳು ಸುಣ್ಣ ತಿನ್ನುವುದು ಏಕೆ?: ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅಭ್ಯಾಸ, ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಗುವು ಪದೇ ಪದೇ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದಂತಹ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

PREVENT CHILDREN FROM EATING LIME some simple preventive measures ಸುಣ್ಣ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳೇನು How to prevent lime eating
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತಿಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಹಾನಿಗಳೇನು?: ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾನಿಯ ತೀವ್ರತೆಯು ಮಕ್ಕಳು ಸೇವಿಸುವ ಸುಣ್ಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಎಂದಿಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಈ ಕುರಿತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವುದು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದರೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಇಲ್ಲವೇ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸುಣ್ಣವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಮಗುವು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆರೆದು ತಿಂದರೆ, ಪೋಷಕರು ಮೊದಲು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಮಗುವನ್ನು ಬೈಯುವ, ಹೊಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಹೆದರಿಸುವ ಬದಲು, ಸುಣ್ಣ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

  1. ಮಗು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಸುಣ್ಣ, ಬಣ್ಣ ಇತರ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರ ಕೈಗೆಟುಕದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ. ಸುಣ್ಣ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಿ.
  2. ಮಗುವಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆ, ಕಡಲೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
  3. ಮಗು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಕೆರೆದು ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಬೈಯುವ ಬದಲು ಆಟ, ಆಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  4. ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಣ್ಣ, ಮಣ್ಣು, ಸೀಮೆಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಹಾರೇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯರು ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
  5. ಮಗುವಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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