ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ?
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 31, 2025 at 10:31 PM IST
ತಲೆನೋವು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ತಲೆನೋವಿನ ಕಾರಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯಪಾನ, ಒತ್ತಡದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಲೆನೋವು ಬರಬಹುದು.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಲೆನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ: ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು ಕೂಡ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅನಿಯಮಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಊಟ ಬಿಡುವುದು ಕೂಡ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೆ ತಲೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ತಲೆನೋವು ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದಿರುವುದು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನುಚಿತವಾದ ದಿಂಬು ಭುಜ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಲೆನೋವುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಶೀತ, ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಸಹ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿ ತಲೆನೋವಿಗೆ ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತಲೆನೋವು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳಿವು:
- ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
- ಕಿವಿ, ಹಣೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಮೂಗನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರಬೇಕು.
- ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)
- https://www.nyneurologists.com/blog/12-common-causes-of-the-average-headache
- https://www.ninds.nih.gov/health-information/disorders/headache
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
