ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದಲೇ ಅವುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : April 25, 2026 at 5:01 PM IST
ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದಿಂದ ಬಳಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಲೋಟ ತಂಪು ಪಾನೀಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿತವಾದ ಸಂವೇದನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಯುದ್ಧವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನೀರಿನ ಸೇವನೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳ ಸಂಚಿತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹದಿಂದ ಕಳೆದುಹೋಗುವ ದ್ರವದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ದ್ರವದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾದರೆ, ಇದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏಕೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶೋಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ, ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಪುಣೆಯ ರೂಬಿ ಹಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ.ಕ್ಷಿತಿಜ್ ರಘುವಂಶಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, 'ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದರಿಂದ, ದೇಹದ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ನಂತಹ ಖನಿಜಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ; ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವಾಗ ಅದೇ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಕರಗಲು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಗಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾದಾಗ ಈ ಖನಿಜಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಾಗಿ ಸ್ಫಟಿಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಣಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನೋವಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಗಮನಿಸಿ: ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಳೆಯುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನವಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ರವು ಮಸುಕಾದ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಹೋಲುವ ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣವು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನಿಖರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯ ಅಪಾಯವು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಉತ್ತಮ: ನಿಂಬೆ ರಸವು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು 'ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಂತಾದ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುವು ಮೂತ್ರನಾಳದೊಳಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂಗೆ ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ವಿಧದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ಅದರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಡೆಯಬಹುದು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ.
ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳು: ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವೂ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪಿನ ತಿಂಡಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮಾಂಸಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾನೀಯಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹರಳುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಸತ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೊಸರು ಜೊತೆ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಸ್ತುಗಳು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಬದಲು ಇವು ದೇಹದಿಂದ ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ನೇರವಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಖಳನಾಯಕನಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂಶಗಳೇನು?
- ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು (ಸೋಡಿಯಂ) ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ದಿನಕ್ಕೆ 2,300 ಮಿಲಿ ಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಪ್ರಾಣಿ ಮೂಲದ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು (ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಂತಹವು) ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.
- ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
- ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವು ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಆಗಾಗ್ಗೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ - ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಲಸಂಚಯನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಬ್ಬರ ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
