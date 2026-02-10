30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವೇನು? ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಟಿಪ್ಸ್
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 10, 2026 at 12:35 PM IST
ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ದೇಹ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ಏರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.3ರಿಂದ 8ರಷ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 1 ಕೆ.ಜಿ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ತಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಶೇ.70 ರಿಂದ 80ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸಂವೇದನೆಯು 4ರಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸಕ್ಕರೆ ಸ್ಪೈಕ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೊಬ್ಬು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ: ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಳಾಂಗಗಳ ಕೊಬ್ಬು ಸಬ್ಕ್ಯುಟೇನಿಯಸ್ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅಂಗಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮಗೆ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆಯೇ?: ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಪ್ರಿಡಿಯಾಬಿಟಿಸ್, ಮಧುಮೇಹ, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಹ್ನೆಗಳೇನು?:
- ನಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಸಿಹಿ ಸೇವಿಸುವ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಗೆ ಕೊಬ್ಬು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
- ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಭಾರಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು ಅನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
