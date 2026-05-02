ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ? ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇಗೆ?: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಗಮನಿಸಿ
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ಏನಂತಾರೆ? ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : May 2, 2026 at 9:01 AM IST
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಡುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
1970ರಿಂದ 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಬಡವ, ಶ್ರೀಮಂತ ಎನ್ನುವ ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬದಲಾದ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆತಂಕದ ವಿಚಾರವೇನೆಂದರೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹದಿಹರಿಯದವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞರು, ಜೆಜೆಎಂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ. ವಿನಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ದಾವಂತದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜಿನ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಗೀಳಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬದಲಾದ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಮಧುಮೇಹ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಬದಲಾದ ವಾತಾವರಣವೇ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳು ಕೂಡ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಸ್, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದೇ ವಿರಳ, ಹೊರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದರಲ್ಲೇ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಓದಿದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಕಬ್ಬಡಿ, ಗಾಲಿ ಓಡಿಸುವುದು, ಮರಕೋತಿ ಆಟ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮಧುಮೇಹೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಂಕ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆ: 1970 ರಿಂದ 90 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಹೊರಗಡೆ ಉಪಹಾರ, ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಬಲು ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಊಟ ಸೇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯ ಊಟ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಉಪಹಾರ, ಊಟ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದ್ದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದ ಜೊತೆಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ತೆಗೆಯಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶೂನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿಕೊಂಡು ಓದುವುದು ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದ ವ್ಯತಿಕ್ತರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಥೂಲಕಾಯತೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
150-200 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್: ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಟ್ರಾಮಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ ಲೋಹಿತ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 150ರಿಂದ 200 ಮಕ್ಕಳು ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೆಕ್ರೇಶನ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.10ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಒಬೆಸಿಟಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊರತೆಯು ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿಗಟೇರಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3ರಿಂದ 4 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಔಷಧವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ ಡಾ.ಕೆ.ಎಂ. ವಿನಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, '5ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಬರುವ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲು ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಕಡಿಮೆಯಾದ್ರೆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ ನಾಶ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೈಪ್-1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಏಕೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕೊಡುವುದು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ, ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಜೀವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬಿಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮುಖ್ಯ: ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಂಬರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಅಂಕಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿನ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆ ಆಟವಾಡಲು, ಓಡಲು ಅಥವಾ ಈಜಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
- ಟೈಪ್-1 ಮಧುಮೇಹವಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನೀಡಬೇಕು.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗ್ಲುಕೋಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು.
- ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಧುಮೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕುರಿತು ಪೋಷಕರು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು.
- ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಮೈದಾ ಬದಲಿಗೆ ನಾರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಓಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮೈದಾ ರಹಿತ ಗೋಧಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ನೀಡಬೇಕು.
- ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
- ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಸೋಯಾಬೀನ್, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆ ಭರಿಸಿದ ಕಾಳುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು.
- ಮೊಟ್ಟೆ, ಚರ್ಮರಹಿತ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮೀನು ಉತ್ತಮ.
- ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು, ಪಾಲಕ್, ಬ್ರೊಕೋಲಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್.
- ಸೇಬು, ಪೇರಲ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆಗಳಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
- ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಇರುವಂತಹ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
- ಅಡುಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಚಿಪ್ಸ್ಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
- ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
