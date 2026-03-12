ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳಿವು
ಸಿಯಾಟಿಕ್. ಇದು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ನೋವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನೋವು ಸಿಯಾಟಿಕ್ ನರದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳೇನು?
Published : March 12, 2026 at 2:03 PM IST
ಬೆನ್ನು ನೋವು ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆ. ಅದು ಸಿಯಾಟಿಕ್ ನರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಯಾಟಿಕಾವು ಸಿಯಾಟಿಕ್ ನರದ ಮೇಲಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಸೊಂಟ ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳವರೆಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಸುಡುವ ಇಲ್ಲವೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಮ್ಮುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸೀನುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 30ರಿಂದ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ನೋವಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಯಾಟಿಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹದಗೆಡಬಹುದು.
- ನರಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನರ ಸಂಕೇತ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆ.
- ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಆಹಾರ.
- ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಕೊರತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ನರ, ಸ್ನಾಯು ನಾರುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷದ ಶೇಖರಣೆಯು ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಯಾಟಿಕಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಸಿಯಾಟಿಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
- ಸ್ನಾಯು ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ
- ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು
- ಕೆಮ್ಮು, ಹಿಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೀನುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನೋವು
- ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
- ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿತ
- ನಿಂತಿರುವುದು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
- ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ತಕ್ಷಣದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅಸಂಯಮ
ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರೈಕೆ, ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು
- ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆ, ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿ.
- ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವು ಕೆಳ ಬೆನ್ನು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಯಾಟಿಕಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಕೆಲವು ಜನರು ಸಿಯಾಟಿಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವವರು, ಏಕೆಂದರೆ ಧೂಮಪಾನವು ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಜನರು.
- ಸಂಧಿವಾತ ಇಲ್ಲವೇ ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಇರುವ ಜನರು, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು
ಸಿಯಾಟಿಕಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಭೌತಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಜ್: ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಧ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮಸಾಜ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಸಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: ನಾಲ್ಕು ಬೇಯಿಸಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಶರ್ಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅದು ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬಿಡಿ. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
ವಿಲೋ ತೊಗಟೆ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್: ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ ವಿಲೋ ತೊಗಟೆಯನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕುದಿಸಿ. ಊಟದ ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಪ್ಗಳಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಸೋಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ವಿಲೋ ತೊಗಟೆಯು ಆಸ್ಪಿರಿನ್ನಂತೆಯೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನೋವು ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.
ಹಾರ್ಸ್ಟೇಲ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್: ಒಂದು ಕಪ್ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಹಾರ್ಸ್ಟೇಲ್ ಮೂಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿ, ನಂತರ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹಾರ್ಸ್ಟೇಲ್ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕಸವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಬಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೂತ್ರವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿ: ಸಿಯಾಟಿಕಾ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು, ಉತ್ತಮ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಸಿಯಾಟಿಕಾ ನೋವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ರೋಗರಹಿತ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಉತ್ತಮ
- ಸರ್ಕಾರಿ vs ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಸಿಕೆ: ಶಿಶುವಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು? ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೈಬಿಪಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಹೀಗಿವೆ
- ನಿಮ್ಮ ಮರೆವು ತಡೆದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ
- ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ & ಹೊಟ್ಟೆ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೇನು? ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ