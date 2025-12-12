ETV Bharat / health

ಯುವಜನರನ್ನು ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೇನು ಕಾರಣ?: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳಿವು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರೂ ಬೆನ್ನುನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

back pain Back pain causes back pain solutions ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು
ಬೆನ್ನು ನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 12, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಿಂದೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಬೆನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಲ್ಲದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಕ್ರರೇಖೆಯು ವಿರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರ್ಬಲ: ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು (ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ, ಕೆಳಗಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು) ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯು ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿಂತಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಬಾಗುವಾಗಲೂ ನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

back pain Back pain causes back pain solutions ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು
ಬೆನ್ನು ನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೆಟ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುನೋವಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಜನರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳ ಮುಂದೆಯೇ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓರೆಯಾದ ತಲೆ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೇಲಿನ ಹಾಗೂ ಕೆಳಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ, ಬಿಗಿತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಬ್ಯಾಗ್​ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ: ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಜನರು ಒಂದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಚೀಲವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಭಾರ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅಸಮತೋಲಿತ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ತೀವ್ರ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು: ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮಲಗುವ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದಲೂ ಬೆನ್ನುನೋವು ಬರುತ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾದ ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡದಿರಬಹುದು, ಇದು ಕಳಪೆ ನಿದ್ರೆಯ ಭಂಗಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು, ಮಧ್ಯಮ ದೃಢತೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

back pain Back pain causes back pain solutions ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು
ಬೆನ್ನು ನೋವು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪರಿಹಾರವೇನು?:

  • ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರದಲ್ಲಿರಿಸಬೇಕು. ದೇಹದ ಎತ್ತರ-ತೂಕದ ಅನುಪಾತ (BMI) 25 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು.
  • ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಇವು ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸುಗಮ ಚಲನೆಗಳು, ಭಂಗಿ, ದೇಹದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹೊಟ್ಟೆ, ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವಶ್ಯಕ.
  • ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೂಕವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಕೈಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಹೈ ಹೀಲ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಭಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

TAGGED:

BACK PAIN
BACK PAIN CAUSES
BACK PAIN SOLUTIONS
ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು
BACK PAIN AMONG YOUNG PEOPLE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.