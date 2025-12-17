ETV Bharat / health

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ: ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಮಿದುಳಿನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಹಾಗೂ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Brain stroke causes in winter Brain stroke How is Brain stroke prevented ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 17, 2025 at 5:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವೈದ್ಯರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಾಸರಿ ತಾಪಮಾನವು 13 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಂದರೆ ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಙರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಂಪಾದ ಹವಾಮಾನವು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಮತ್ತು ರಕ್ತಪರಿಚಲನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭಿರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ರಕ್ತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು, ಅಪಧಮನಿಗಳ ಕಿರಿದಾಗುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಬಿಸಿ ತಾಪಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಅಪಧಮನಿಯ ಅಪಧಮನಿಕಾಠಿಣ್ಯದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

Brain stroke causes in winter Brain stroke How is Brain stroke prevented ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಾಪಮಾನವು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಳಿಯುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿನ ಅಪಾಯ ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ರಕ್ತ ದಪ್ಪವಾಗುವ ಅಪಾಯ: ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನವು ರಕ್ತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಮೆದುಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚಿದ ರಕ್ತದ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

Brain stroke causes in winter Brain stroke How is Brain stroke prevented ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಸಂಕುಚಿತತೆ: ಚಳಿಯಾದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

Brain stroke causes in winter Brain stroke How is Brain stroke prevented ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು: ಬಹುತೇಕರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್​ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶೀತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಠಾತ್ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಆದರೆ, ತುಂಬಾ ಆಯಾಸವಾಗುವಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಾರದು. ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶೀತದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವೆಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

BRAIN STROKE CAUSES IN WINTER
BRAIN STROKE
HOW IS BRAIN STROKE PREVENTED
ಬ್ರೈನ್​ ಸ್ಟ್ರೋಕ್​ಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು
CAUSES OF BRAIN STROKE IN WINTER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.