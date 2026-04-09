ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು?: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವು!
ಕರುಳುಗಳು ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ, ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಹಾರಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 9, 2026 at 12:02 PM IST
ಕರುಳುಗಳು ಕೇವಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಇವು ದೇಹದೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಮೆದುಳುನಂತೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ಕರುಳಿನಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು, ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ನಮ್ಮ ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನೇ ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾದಾಗ ಅನಿಲ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕರುಳಿನ ಮೈಕ್ರೋಬಯೋಮ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು, ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳಿವು: ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಸಹ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳು: ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಮೊಸರು ಹಾಗೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ: ಇವು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು: ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಗಂಜಿ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹುದುಗಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು: ಕೆಫೀರ್, ಕಿಮ್ಚಿ, ಸೌರ್ಕ್ರಾಟ್ (ಹುದುಗಿಸಿದ ಎಲೆಕೋಸು), ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಹುದುಗಿಸಿದ ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ.
- ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ ಆಹಾರಗಳು: ಪ್ರೀಬಯಾಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇವು ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.
- ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು: ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಬಯಾಟಿಕ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
- ಧಾನ್ಯಗಳು: ಓಟ್ಸ್, ಧಾನ್ಯಗಳು.
- ಹಣ್ಣುಗಳು: ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು, ಸೇಬುಗಳು.
ನಾರಿನ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರಗಳು: ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ಆಹಾರ ಮೂಲಗಳು: ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
- ಬ್ರೊಕೊಲಿ: ಬ್ರೊಕೊಲಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಇದರ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಫೊರಾಫೇನ್ ಎಂಬ ಸಂಯುಕ್ತವು ಕರುಳಿನ ಒಳಪದರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳು:
- ನೀರು: ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಸುಗಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು: ನೀವು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಲಾಲಾರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ: ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ.
- ಭೋಜನ: ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಭೋಜನವನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ವಾಕಿಂಗ್: ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೌಮ್ಯವಾದ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆಹಾರದ ತ್ವರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್ ಸಹಿತ ಹುದುಗಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಲು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
