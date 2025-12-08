ETV Bharat / health

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?

ಋತುಬಂಧದ ಆರಂಭಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ.

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಬಂಧ (ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್) ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ವರು ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆತಂಕದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.

ಋತುಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಋತುಮತಿಯರಾದ ನಂತರ ಬಾಲಕಿಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಋತುಬಂಧದ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಋತುಬಂಧದ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ, 45ರಿಂದ 55 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಿಂದ 40 ವರ್ಷದೊಳಗೇ ಋತುಬಂಧ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. 10ರಿಂದ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಋತುಚಕ್ರವು 45ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಾಗುವುದನ್ನು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದನ್ನೇ ಋತುಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ, ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಅನಿಯಮಿತ ಋತುಚಕ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಋತುಬಂಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್: ಋತುಬಂಧ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಪೆರಿಮೆನೋಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಸ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಯೋನಿಯ ಶುಷ್ಕತೆ: ಗುಪ್ತಾಂಗ ಶುಷ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ತುರಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ಋತುಬಂಧದ ಸುಳಿವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಋತುಬಂಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಳಿಕ ವಲ್ವಾರ್ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತೆಳುವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ: ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಋತುಬಂಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದರೆ ತಡಮಾಡದೇ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ತಗ್ಗುವುದು: ಋತುಬಂಧಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಲೆ ಸುತ್ತು ಬರುವುದು: ತಲೆಸುತ್ತು ಬರುವುದು ಋತುಬಂಧದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಲೆಸುತ್ತು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಶುಗರ್​​ ಸ್ಥಿರತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಲೆಸುತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ: ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್​ ಕೊರತೆಯು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಿಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೊರೆಯು ಯುಟಿಐ ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಋತುಬಂಧದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು, ಕೆಫೀನ್, ಆಮ್ಲೀಯ ಆಹಾರ, ಸಿಟ್ರಸ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಸ್ತನ ಮೃದುವಾಗುವುದು: ಸ್ತನಗಳ ಮೃದುತ್ವವು ಋತುಚಕ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಋತುಬಂಧದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. 40 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತನದ ತೊಟ್ಟುಗಳು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ, ಅವರು ಋತುಬಂಧಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹನೀಯವಾದ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆತಂಕವಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಿನ್ನತೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ, ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು, ನಡುಕ, ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮರೆವು ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು? ಋತುಬಂಧದ ಮೊದಲು ಕಂಡುಬರುವ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಧ್ಯಾನದಂತಹ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅರಿವಿನ ವರ್ತನೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (CBT) ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಇದು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ: (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ)

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

