ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
Published : April 9, 2026 at 5:56 PM IST
ಅನೇಕ ಜನರ ಕೆಲಸದ ಸಮಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5ರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಈಗ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ & ಪರಿಣಾಮಗಳು: ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಳವಾದ, ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಕಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪೂರ್ಣ ದಿನದ ಶ್ರಮದ ನಂತರ ದಣಿದ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಯ ನಿದ್ರೆಯು ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮೂಲಕವೇ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಈ ಪುನಶ್ಚೈತನ್ಯಕಾರಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
NIH ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಕಡಿಮೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ: ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ -2023ರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುರಾವೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನವು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಹಗಲು ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒತ್ತಡ & ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ: ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಒತ್ತಡವು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ತಲೆನೋವು, ಖಿನ್ನತೆಯಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೃದಯ ಆರೋಗ್ಯ & ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ: ನಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತರುವಾಯ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಡಕುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯು ಮೂಳೆಯ ಬಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಬೊಜ್ಜು ಮುಂತಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು:
- ಕೆಲಸದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಿತವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ.
- ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆ ದಿನಚರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ.
- ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗದಿದ್ದರೂ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಳವಾದ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ.
- ಸೈಂಟ್ ಆಗಸ್ಟೀನ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಉತ್ತೇಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ವಾರದ ರಜೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
