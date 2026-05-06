ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ರೂ ತಗ್ಗದ ಬಳಕೆ: ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ? ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜುಗಳವರೆಗೆ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಗಂಭೀರ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇ ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ health effects of e cigarettes side effects of e cigarettes How to Quit E Cigarettes
ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬಳಕೆ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : May 6, 2026 at 1:56 PM IST

ದೇಶದ ಸುಮಾರು ಶೇ.22ರಷ್ಟು ಜನರು ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಇದರ ಬಳಕೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಲ್‌ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಶೇ.39ರಷ್ಟು ಜನರು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಕ್ಲಬ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.34ರಷ್ಟು ಜನರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.19ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2019ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಸಾಧನಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್ ವ್ಯಸನ ಬೆಳೆಸುವ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2022 ಹಾಗೂ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಿಷೇಧದ ನಡುವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 350 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ವ್ಯಸನಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಜಾರಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯುವಜನರು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)

ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೇನು ಪರಿಣಾಮ?: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಕೋಟಿನ್, ವಿವಿಧ ಸುವಾನೆಗಳ ಫ್ಲೆವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಆವಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

  1. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೀವ್ರ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಗಾಯ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಎದೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  2. ಪಾಪಕಾರ್ನ್ ಲಂಗ್ಸ್: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಡಯಾಸೆಟೈಲ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು 'ಬ್ರಾಂಕಿಯೋಲೈಟಿಸ್ ಒಬ್ಲಿಟೆರಾನ್ಸ್' ರೀತಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  3. ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಮಾ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ನಿಕೋಟಿನ್ ಚಟ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿ: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಸಿಗರೇಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಚಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಜನರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  5. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ನಿಕೋಟಿನ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಕಿರಿದಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  6. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಆವಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್‌ನಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಚಟದಿಂದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಬಾಯಿ, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ನಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

  • ಮೌಖಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಾಯಿ ಒಣಗುವುದು, ಒಸಡು ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  • ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು: ಇ-ದ್ರವ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
  • ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಗೆ: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು ಕೂಡ ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಕೆ, ಧೂಮಪಾನ, ತುಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದರೂ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಬಿಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇ-ಸಿಗರೇಟ್ ಬಳಕೆ, ಧೂಮಪಾನದ ಚಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವವರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಬೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ತಲೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾವೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

  1. ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು: ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತಿಳಿಸುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಿಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಚಟವು ಬಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
  2. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಯಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮಾತನಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬಹುದು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ರೂಢಿಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಧೂಮಪಾನ ಬಿಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪೂರಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇ-ಸಿಗರೇಟ್​ ಸೇದಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು. ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
  4. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ತ್ಯಜಿಸಲು ಕ್ಲಾಸ್: ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬಹುದು.
  5. ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್‌ ಗಮ್‌ ಅಗೆಯಿರಿ: ಚ್ಯೂಯಿಂಗ್‌ ಗಮ್‌ ಇ-ಸಿಗರೇಟಿನ ಬಯಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  6. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ: ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇ-ಸಿಗರೇಟು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಾಕಿಂಗ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

