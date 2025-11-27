ETV Bharat / health

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುವು? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇಂದು ಸ್ಥಳೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ? ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

air pollution Air Quality Index ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಬರುವ ರೋಗಗಳು Health risks from air pollution
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ (PTI)
ಚಳಿಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ದಿನದಿನವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃತಕ ಮಳೆ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಫಲವಾದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

ವಾಯು ಗುಣಮಟ್ಟ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಚ್ಯಂಕ 400 ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಮಾರು 11 ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮೂರ್ಗಸೂಚಿ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಜನರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ, N-95 ಮಾಸ್ಕ್​ ಧರಿಸಿ. ಜಾಗಿಂಗ್, ಓಟ ಹಾಗೂ ಯೋಗದಂತಹ ಹೊರಾಂಗಣ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇದೀಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಗಳು ಯಾವುವು?: ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್​ಓ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿಲಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳಂತಹ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ, ಅನಿಲಗಳು, ಮಬ್ಬು, ವಾಸನೆ, ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಆವಿಯಂತಹ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗ ಶ್ವಾಸನಾಳ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ರೂಪಾಂತರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು, ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ?: ದೇಹದ ಬಹುತೇಕ ಅಂಗಗಳು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಕೆಲವು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೇಹದಾದ್ಯಂತ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ?:

  • ಡಬ್ಲ್ಯೂಹೆಚ್​ಓ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು, ರಕ್ತ ಕೊರತೆಯ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
  • ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ COPD ನಂತಹ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್‌ನಂತಹ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು, ಎಸ್ಜಿಮಾದಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯಂತಹ ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  • ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
  • ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭ್ರೂಣದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಯಾವುವು?: ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳು (PM), ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ (CO), ಓಝೋನ್ (O3), ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (NO2) ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ (SO2) ಸೇರಿವೆ.

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ (ETV Bharat)

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಕೊಂಡು, ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಅಂಗಾಂಶ ಹಾಗೂ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.

  • ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
  • ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಳಾಂಗಣ ವಾಯು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ
  • ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು
  • ನಿಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಹಸಿರುಮಯಗೊಳಿಸಿ
  • ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
  • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್‌ಪೂಲಿಂಗ್ ಆರಿಸಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ

ಇಂದು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

