ಪುರುಷ & ಮಹಿಳೆಯ ಮಿದುಳಿನ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?: ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗ!
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಮಿದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಲಿಂಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 2:48 PM IST
ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಣ ನಡವಳಿಕೆ, ಆಲೋಚನಾ ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಾಸರಿ, ಕೋಪ, ಭಾವನೆಗಳು, ಭಾಷೆ, ಗಣಿತದ ತಾರ್ಕಿಕತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.
ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಿದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಮಿದುಳುಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೋಪ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ ಮೆದುಳಿನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್ ಎಮಿಷನ್ ಟೊಮೊಗ್ರಫಿ (PET) ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮಿದುಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆಯಾದರೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಪಗೊಂಡ ಪುರುಷರ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಲಿಂಬಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆದುಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಲಿಂಬಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾವನೆಗಳು, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನಡವಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆದುಳಿನ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಪಾತ್ರ: ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆದುಳಿನ ಸಿಂಗ್ಯುಲೇಟ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಭಾವನೆಗಳು, ಗಮನ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನೋವು ಗ್ರಹಿಕೆಯಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಭಾಗದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಶಲ: ಈ ವರದಿಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೆದುಳಿನ ಎಡ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಅವರ ಭಾಷಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದರೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರವೀಣರು?: ಸಂಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಪುರುಷ ಬಲ ಸೆರೆಬ್ರಲ್ ಗೋಳಾರ್ಧದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಯಾಂತ್ರಿಕ ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪುರುಷರು ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿನ ಸರಾಸರಿ ಜೈವಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳು ಹಾಗೂ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಲಿಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷ ಇಲ್ಲವೇ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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