ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇನು?
ನೀವು ತಿಳಿಯದೇ ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?
Published : August 13, 2026 at 12:29 PM IST
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನಿದ್ದೆಯ ಕೊರತೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೂ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಗಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಹಾರದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದೈನಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿವು:
ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು: ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ತಿಂಡಿಗಳು, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಿಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದಿರುವುದು: ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ವಯಸ್ಸು, ಹವಾಮಾನ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ಕೊರತೆ: ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ಬೇಳೆ ಹಾಗೂ ಬೀನ್ಸ್ನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ನಾರಿನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರಿನ ನಿರಂತರ ಕೊರತೆಯು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರದ ಸಸ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದು: ಆತುರದಿಂದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗಿಯುವುದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಜಡವಾಗಿರುವುದು: ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆಗಳು, ಇತರ ಸೂಕ್ತವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಬರದಿರುವುದು: ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ತಡರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೇ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಅನಗತ್ಯ ಬಳಕೆಯು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ ಇಲ್ಲವೇ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಇತರ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಿಯಮಿತ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಿರವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ದಿನಚರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅನಿಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ನಿರಂತರ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಅತಿಸಾರ, ಮಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಇತರ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- 'ಶಾಶ್ವತ ರಾಸಾಯನಿಕ'ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: IITR ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
- ತಲೆನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಚಹಾ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ?: ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದೇನು?
- ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಉರಿಯೂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?; ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು & ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೇ? ಜಪಾನಿಗರ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
- ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾದ ವಿದೇಶಿ ಕೋತಿ 'ಲಾರ್ ಗಿಬ್ಬನ್' ಕುರಿತು ನೀವು ಕೇಳಿರದ ಸಂಗತಿಗಳು!