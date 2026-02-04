ETV Bharat / health

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಈ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಹೇಗೆ? ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
​ಮೂತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಪುರುಷರಲ್ಲಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆ: ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಭಯಪಡಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?:

  1. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಅಸಮರ್ಥತೆ, ಸೋರಿಕೆ.
  2. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತೀರಿ.
  3. ನೀವು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೂ ಅದು ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಕೋಶವು ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಭಾವನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.
  4. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಹಂಬಲವಾಗುತ್ತದೆ.
  5. ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು 35ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸತ್ತಾರೆ.

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವಿಧಾನವು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ದೊಡ್ಡದಾದಾಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ, ಮೂತ್ರಕೋಶವು ಶೇಕಡಾ 25ರಿಂದ 40 ರಷ್ಟು ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ನಾಯುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಇದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾ.ಶ್ವೇತಾ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

