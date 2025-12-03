ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು?
ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : December 3, 2025 at 5:38 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯ ದೈನಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದ ಘಟನೆಗಳು, ನಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಹೀಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಓಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ: ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ದಿನ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮರುದಿನ ನೀವು ಏನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಬಾರದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹೋದರೆ, ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರವು (Biological clock) ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟ.
ಪರಿಹಾರವೇನು? ಮಲಗುವ ಸಮಯದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಮಲಗಲು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಬಳಿಕ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒತ್ತಡದ ನಿವಾರಣೆ: ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಇದು ಅನೇಕ ಗೃಹಿಣಿಯರ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ, ಧ್ಯಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುವುದು, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಕಂದು ಬಣ್ಣ, ಸುಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ (ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಣೆ) ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಈ ಉಪಕರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 15ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಂದು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ, ವಿಶೇಷ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ಹಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಹವು ಉತ್ತೇಜನಗೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಸಾಡಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಆಟಿಕೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇವು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನೂ ಇಡಬೇಡಿ. ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಬೇಡಿ. ಗಲೀಜಾದ ಹಾಸಿಗೆ ಕೂಡ ನಿದ್ರೆಯ ಶತ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಸಿಗೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿರಲಿ.
ಬೆಳಕನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸಿ, ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರುವ ಕೋಣೆ ಇರಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕನಸುಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ನಿದ್ರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಮನೋಭಾವವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.