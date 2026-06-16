ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು & ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು?
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಬದಲಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : June 16, 2026 at 1:51 PM IST
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನವು ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು, ವೀರ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಹಾಗೂ ಡಿಎನ್ಎ ಹಾನಿಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯವು ಹೇಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಶನ್ (ಐವಿಎಫ್) ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಹೆಚ್ಒ) ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಆರು ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಂಜೆತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 60 ರಿಂದ 80 ಮಿಲಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ (ಶೇ.25ರಷ್ಟು) ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಆಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗೋದು ಮಹಿಳೆಯರು. ಆದರೆ, ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬಂಜೆತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಪುರುಷರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. 1970ರ ದಶಕದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬಂಜೆತನದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸುವುದು ಏಕೆ? ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಂಜೆತನವು ವಯಸ್ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಆಯ್ಕೆ, ಒತ್ತಡ, ಬೊಜ್ಜು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ಪರಿಣಾಮವು ಹೃದಯ, ಮೆದುಳು ಅಥವಾ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಿ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೊಜ್ಜು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯ: ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೊಜ್ಜು ಕೇವಲ ದೇಹದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಪುರುಷರ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೀರ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ, ಕಡಿಮೆ ವೀರ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿವೆ.
ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ: ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡವು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಹ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪುರುಷರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು: ಧೂಮಪಾನವು ಪುರುಷ ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆಯು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವೀರ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ವೀರ್ಯ ಚಲನಶೀಲತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ: ಆರೋಗ್ಯಕರ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಸತು, ಸೆಲೆನಿಯಮ್, ಫೋಲೇಟ್, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣಗಳು:
- ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು: ವೃಷಣಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೃಷಣದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವೀರ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳು (STD), ಮಂಪ್ಸ್ ,ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸೋಂಕುಗಳು ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ.
- ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ: ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ವೀರ್ಯಾಣುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನೀಡುವ ಕಿಮೋಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
- ಅತಿಯಾದ ಉಷ್ಣತೆ: ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸೌನಾಗಳ ಬಳಕೆ ವೃಷಣಗಳ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಸೀಸ (led) ಮುಂತಾದ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನ ತಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ಬಂಜೆತನ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವುದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು: ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಇ, ಝಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು (ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾನಿಕಾರಕ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು: ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ವೀರ್ಯಾಣುಗಳ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ಗಳು ವೀರ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕುಂದಿಸಬಹುದು. ವೃಷಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸುವುದು, ಬಿಗಿಯಾದ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವಶ್ಯ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಘು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅತಿಯಾದ ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ವೀರ್ಯಾಣು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 7ರಿಂದ 8ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಔಷಧಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥೆರಪಿಗಳು ಫಲವತ್ತತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು (STIs) ಅಥವಾ ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳ ಸೋಂಕಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೂಕ್ತ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ತಡಮಾಡದೇ ಅರ್ಹ ಮೂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಥವಾ ಫಲವತ್ತತೆ ತಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವೀರ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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