ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ತಡೆಯಲು ವೈದ್ಯರ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳೇನು?
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಲು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಅಧಿಕ ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
Published : October 15, 2026 at 9:06 PM IST
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇವು ಸಣ್ಣ ಹರಳುಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಈ ಹರಳುಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ 'ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್' ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮತೋಲನ, ಅನುವಂಶೀಯತೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಎಂಬುದು ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾರದ ನಟ್ಸ್, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಚಹಾ, ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗದೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಬೇಡಿ: ಹಲವು ಜನರು ತಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ 'ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್' ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಬದಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಪ್ಪು, ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣು, ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಹತ್ವ: ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಮೂತ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮತೋಲನ ಏರುಪೇರು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಉಪ್ಪು ಸೇವನೆ: ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು (ಸೋಡಿಯಂ) ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳ ಲಾಭಗಳು: ನಿಂಬೆ ಹಾಗೂ ಕಿತ್ತಳೆಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಯೋಜನ: ಮಾಂಸ, ಮೀನು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮತೋಲನ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು?: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಚನೆಯಾಗಲು ಏಕೈಕ ಕಾರಣವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ, ಇವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು, ಕಠಿಣ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವವರು, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಜನರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಕುಡಿವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಪದೇ ಪದೇ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಸಿಟ್ರೇಟ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ವರದಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವಂತಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಹಾರಕ್ರಮ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5817324/
- https://www.ajkd.org/article/S0272-6386(23)00670-4/fulltext
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK442014/
- https://www.kidney.org/kidney-topics/kidney-stones
- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470211824022577
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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