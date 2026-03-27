ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು? ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆಯೇ?; ತಜ್ಞರು ಅಭಿಮತವೇನು?
ಬೆವರುವುದು ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಏಕೆ? ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ಲಭಿಸುವ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : March 27, 2026 at 6:42 PM IST
ಬೆವರುವುದು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು (ಥರ್ಮೋರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್) ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಾರೀರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಸ್ರವಿಸುವ ತೇವಾಂಶವು ಚರ್ಮದಿಂದ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದೇಹದ ಶಾಖವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಬಡಿತ, ಚಯಾಪಚಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಬೆವರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಬೆವರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಆತಂಕ ಮೂಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಾರದು.
ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಏಕೆ?: ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆವರು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚರ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಉಪ್ಪು ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದೇಹವು ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಔಷಧಗಳು ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆವರುವಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ನೀವು 'ಹೈಪರ್ಹೈಡ್ರೋಸಿಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಹೈಪರ್ಹೈಡ್ರೋಸಿಸ್ ಎಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಖ ಇಲ್ಲವೇ ದೈಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಹೋಗುವಷ್ಟು ಬೆವರುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆವರು ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಾಣಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?: ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಲೋಷನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ವಿವಿಧ ಔಷಧಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತೀವ್ರತರವಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು, ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ನರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.
ಬೆವರುವಿಕೆಯಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ದೇಹದೊಳಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೈನಂದಿನ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ದೇಹವು ಉಳಿದಿರುವ ಅನೇಕ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬೆವರುವುದು ಚರ್ಮದೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸೀಸ, ಪಾದರಸ, ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಮ್, ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳಂತಹ ವಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಯಮಿತ ಬೆವರುವುದು ದೇಹದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಚಯಾಪಚಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ: ಬೆವರುವುದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಇದು ಚರ್ಮದ ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಣ ಚರ್ಮದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆವರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ತೇವ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೆವರುವುದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಕಿಂಗ್, ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆವರುವುದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ಡಬಲ್ ವಿಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ/ಡಿಪ್ಲೋಪಿಯಾ ಬರುವುದು ಏಕೆ? ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಆರೋಗ್ಯವಂತರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ?
- ಬಿರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ?: ದಿನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತ್ವಚೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು?
- ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ!
- ಲಿವರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?