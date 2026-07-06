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ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಕಾರಣ & ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

SINUS CANCER SINUS CANCER SYMPTOMS FIRST SIGNS OF SINUS CANCER ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 6, 2026 at 6:36 PM IST

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ಬಾಯಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಸ್ತನ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಎಂದಾದರೂ ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳೊಳಗೆ ಇರುವ ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕುಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಕಾರಣಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೂಗಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ & ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೇನು?: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೂಗಿನ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮೂಗಿನ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ (ಗಾಳಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಚಲಿಸುವ ಮಾರ್ಗ) ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾನಾಸಲ್ ಸೈನಸ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೈನಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳ ಅಡಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮವು ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಕೋಶಗಳು ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಮೂಗಿನ ಕುಹರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾನಾಸಲ್ ಸೈನಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ರೋಗಗಳಾಗಿವೆ.

SINUS CANCER SINUS CANCER SYMPTOMS FIRST SIGNS OF SINUS CANCER ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಪ್ರಕರಣಗಳು: ಮೂಗು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾನಾಸಲ್ ಸೈನಸ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.1 ರಿಂದ 2 ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಅಪರೂಪದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ರೋಗದ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 4.2 ಪ್ರಕರಣಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂಗು, ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ (NHS) ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

  • ಮೂಗಿನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಡಚಣೆ
  • ಮೂಗಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
  • ವಾಸನೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
  • ಮೂಗು ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಲೋಳೆಯ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರಬಹುದು
  • ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು

ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು:

  1. ದ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿ - ಎಲ್ಲರೂ ಎರಡೆರಡು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ
  2. ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀರು ಬರುವುದು
  3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
  4. ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಲೆ ಹಾಗೂ ಕತ್ತಿನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದರೆ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

  • ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೋವು ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
  • ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
  • ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದು
  • ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಸಂವೇದನೆ
  • ಕುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿವೆ
  • ಮೂಗಿನ ನೋವು
  • ಮುಖ, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ

ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಮೂಗಿನ ಕುಹರದ ಅಥವಾ ಸೈನಸ್‌ಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜೀನ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮೂಗು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮವೈರಸ್ (HPV) ಸೋಂಕಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂಶೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

SINUS CANCER SINUS CANCER SYMPTOMS FIRST SIGNS OF SINUS CANCER ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

HPV-ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು:

  • ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ
  • HPV-ಸಂಬಂಧಿತ ಮಲ್ಟಿಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ
  • ಸಿನೋನಾಸಲ್ ಅನ್‌ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ (SNUC)
  • ನಾಸೊಫಾರ್ಂಜಿಯಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ
  • ಸಣ್ಣ ಕೋಶ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ

ಮೂಗು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಹೇಗೆ?: ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಪ್ಕಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇಮೇಜಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು (ಎಕ್ಸ್-ರೇ, MRI ಮತ್ತು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ಗೆಡ್ಡೆಯ ಬಯಾಪ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ರೋಗಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸ್ಕೋಪಿಂಗ್) ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಯಾಪ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಹೇಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಮೂಗು ಮತ್ತು ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ಯುಕ್ತ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ ಮುಕ್ತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಕೀಮೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈನೋನಾಸಲ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮ್ಯುನೊಥೆರಪಿಯ ಬಳಕೆಯು ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್​ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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SINUS CANCER
SINUS CANCER SYMPTOMS
FIRST SIGNS OF SINUS CANCER
ಸೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು
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