ಊಟದ ಬಳಿಕ ಜಸ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಿರಿ!
ಊಟದ ಬಳಿಕ 10 ನಿಮಿಷದ ಲಘು ನಡಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.
Published : August 17, 2026 at 12:17 PM IST
ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಲಗಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಊಟ ಮುಗಿಸಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಲಘು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಊಟದ ಬಳಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಲಘು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇಹವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟದ ನಂತರ ಲಘುವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಊಟದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಣಾಮ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನ.
ಊಟದ ನಂತರ ಲಘು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಊಟದ ನಂತರ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಟೈಪ್-2 ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಊಟದ ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಊಟದ ನಂತರ ಹಗುರವಾದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಈ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ: ಊಟದ ಬಳಿಕ ಲಘುವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆ, ಆಲಸ್ಯದಂತಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಮ್ಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಹರಿವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ 10 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಊಟದ ನಂತರ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ದೈನಂದಿನ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ತೂಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಹಠಾತ್ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಘು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಡಿಗೆಯು ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3119587/
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/17034/
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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