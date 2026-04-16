ಬೇಸಿಲ ಬೇಗೆ ನಿವಾರಿಸಿ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು: ಭರ್ಜರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳು!

ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

By ETV Bharat Health Team

Published : April 16, 2026 at 5:30 PM IST

ಬೇಸಿಗೆಯ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ದೇಹ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರ್ಬೂಜ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸ್​, ಎಳನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು ರೋಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ (ವಾಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜಂಬು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಣ್ಣ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಮಸುಕಾದ ಗುಲಾಬಿಯಂತಹ ಪರಿಮಳ ಹೊರಸೂಸುವ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಋತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಿವಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಅದ್ಭುತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು.

ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸುಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಟಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ದ್ರವಗಳು ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇದರ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಾಟರ್​ ಆ್ಯಪಲ್ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಉಗ್ರಾಣ: ರೋಸ್​ ಆ್ಯಪಲ್ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಂಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶೇಕಡಾ 93 ರಷ್ಟಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹಣ್ಣು (100 ಗ್ರಾಂಗೆ ಕೇವಲ 25 ರಿಂದ 30 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ) ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಈ ಹಣ್ಣು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೀನೀ ಔಷಧದಲ್ಲಿ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅದರ ಮರದ ತೊಗಟೆ ಎರಡನ್ನೂ ರಕ್ತವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

  1. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಪುನಃ ತುಂಬಿಸಲು ಹಾಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಜಲಸಂಚಯನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
  2. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಸಿವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೌಮ್ಯ ವಿರೇಚಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಈ ಹಣ್ಣು ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣ್ಣು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
  4. ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕವಾಗಿ ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಪಾನೀಯಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
  5. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೋಸ್​ ಆ್ಯಪಲ್​ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಶಾಖವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಹಣ್ಣು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸಾಧಾರಣ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.
ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?: ವಾಟರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಲು, ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದು ಅದರ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ಸಲಾಡ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪುದೀನ ಹಾಗೂ ಸೌತೆಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಸ್ಮೂಥಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಶಾಖದಿಂದ ದೇಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೇಟ್​ ಆಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮ. ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ರೋಸ್​ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಉಬ್ಬುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹಣ್ಣಿನ ತಿರುಳಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೆಲವು ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

