ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 6, 2026 at 2:29 PM IST

ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಭರಿತ ಆಹಾರವು ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಹಾಗೂ ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮೊಟ್ಟೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ, ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೋಲಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ, ಬಿ12 ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವಿದೆ. ಸ್ನಾಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮೂಳೆ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ: ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6, ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸ್ನಾಯು ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಾಲು ಒಳ್ಳೆಯದು: ಹಾಲಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಬಿ 12, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ರಂಜಕದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೂಳೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದುರಸ್ತಿ, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಸೂರ ಬೇಳೆ (Getty Images)

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಸೂರ ದಾಲ್: ಕಡೆಲೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲ, ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಸೂರ ಬೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮಸೂರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಗು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಬೆಸ್ಟ್: ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ, ಮತ್ತು ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ವಿಟಮಿನ್‌ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಿದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೇಬುಹಣ್ಣು (Getty Images)

ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು: ಕಬ್ಬಿಣ, ನಾರಿನಂಶ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅವು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1 ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಬ್ರೊಕೋಲಿ ನಾರಿನಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೀನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು ಮಗುವಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಹಾರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯುರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು (Getty Images)

