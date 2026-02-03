ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ? ನಿತ್ಯ 10 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸಾಕು
ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೇ? ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪದಬಂಧ ತುಂಬುವುದು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಕ್ರಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವು ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Published : February 3, 2026 at 6:54 PM IST
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೇ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವುದು. ಮಧ್ಯೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಯಾಂತ್ರಿಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ಇಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮಂದವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 'ಬೇಸರ' ಎಂದು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲಾಗದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳು ಮಂದವಾಗುತ್ತವೆ.
ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆದುಳು ದೇಹದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕೆಲವು ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆದುಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಮನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ರೈನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ರೈನ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು:
ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದು, ನುಡಿಸುವುದು: ಸಂಗೀತ ಮೆದುಳಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿನ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಾಕುಲತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾ ಕೌಶಲ್ಯ, ಗ್ರಹಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಒಗಟು ಬಿಡಿಸುವುದು: ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದಬಂಧಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡುವುದು, ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು 2020ರ NIH ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮೆದುಳನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳು ಕ್ಷೀಣಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯತೆಯ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಲು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು: ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಮೆದುಳಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ನ್ಯೂರೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೇಖನ ಓದುವುದೂ ಸಹ ಮೆದುಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳನ್ನು ಯೌವನದಿಂದ ಇರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧ್ಯಾನ: ಧ್ಯಾನ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ, ಉದ್ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಬೂದು ದ್ರವ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನವು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಮೆದುಳಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು: ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಗೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಚರಿಸುವ ಬದಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಆ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಎಂಬ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಮೆದುಳಿನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮೆದುಳಿನ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು: ನೃತ್ಯವು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದೇಹದ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು, ನೃತ್ಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು (ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ) ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೆದುಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೃತ್ಯವು ಮೆದುಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮೆದುಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸ್ಮರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ನೀವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಆಟದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಸ್ತುವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
