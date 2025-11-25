ETV Bharat / health

ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಇದೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಕು

ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಈ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ (Getty Images)
ETV Bharat Health Team

November 25, 2025

ರಾತ್ರಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಮರುದಿನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದಣಿದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದಲ್ಲ. ಬದಲು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ.

10ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರಿಸಿದರೂ ಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆಯ ಭಾವ ಲಭಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ (ETV Bharat)

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಪರದೆಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೆದುಳನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಹಗಲಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೆದುಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಿಹಿತಿಂಡಿ, ಕೆಫೀನ್: ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಇವು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಕಾಫಿ (Getty Images)

ಅನಿಯಮಿತ ಮಲಗುವ ಸಮಯ: ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಹಾಗೂ ಎದ್ದೇಳಲು ದೇಹದ ಸಿರ್ಕಾಡಿಯನ್ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿದ್ರೆ, ಎಚ್ಚರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ: ಕೆಲವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ (ಸ್ಲೀಪ್ ಅಪ್ನಿಯಾ). ಬಳಿಕ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜೋರಾಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ (Getty Images)

ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅರೆನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್‌ನಂತಹ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ. ಸಾಕಷ್ಟು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ (Getty Images)

ಮಲಗುವ ಕೊಠಡಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?: ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರಬಹುದು. ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ವಾಹನದ ಹಾರ್ನ್‌ಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ರಕ್ತಹೀನತೆ: ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹವು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆದುಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯೂ ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆ (Getty Images)

ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ನಿದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಹೃದ್ರೋಗ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಖಚಿತ. ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

  • ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ
  • ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬೇಡಿ
  • ಮಲಗುವ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಭೋಜನ ಮಾಡಿ
  • ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ತಂಪಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
  • ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ, ಚಹಾ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ
  • ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ
  • ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ
  • ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಈ ಮೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

